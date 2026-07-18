Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, основний напрямок - Одещина

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;

двома протикорабельними ракетами "Онікс" із ТОТ АР Крим;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим;

90 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.