Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"
Росія вночі вдарила по Україні ракетами та десятками ударних дронів. Захисники неба збили майже всі цілі, але уламки та влучання зафіксували одразу в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чим атакував ворог
У ніч на 13 липня, з 18:00 12 липня, противник застосував:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 - їх запустили з окупованого Криму;
- 134 ударні безпілотники типу Shahed, у тому числі реактивні, а також дрони Гербера, Італмас і дрони-імітатори "Пародія".
Дрони летіли з напрямків Курськ, Орел і Міллерово в Росії, а також з окупованих Донеччини та Криму (Гвардійське, Чауда).
Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Фото: Повітряні Сили звітують про роботу ППО цієї ночі (t.me/kpszsu)
Скільки цілей збили
За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знешкодила:
- усі 3 ракети Х-59/69;
- 123 ворожих дрони - на півночі, півдні та сході країни.
Попри роботу ППО, без влучань не обійшлося. Зафіксовано:
- влучання шести ударних дронів у п'яти локаціях;
- падіння уламків збитих цілей ще у чотирьох локаціях.
Вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Наслідки цієї атаки досі уточнюють.
Повітряні сили попередили, що атака ще триває - у небі залишаються ворожі безпілотники, тож варто дотримуватися правил безпеки.
Цієї ж ночі одна з ворожих цілей залетіла за межі України. Дрон-камікадзе типу "Герань-2" впав і вибухнув поблизу молдовського села Копанка. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Міноборони Молдови заявили, що безпілотник опинився в їхньому небі саме через російську атаку на Одещину.
Нагадаємо, вранці ворог також атакував територію автотранспортного підприємства в Одесі. Там зайнялися автобуси й пошкодило чотири приватні будинки.
Постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років, їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.