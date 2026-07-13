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Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

10:10 13.07.2026 Пн
2 хв
Як впоралась українська ППО?
aimg Олена Чупровська
Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти" Фото: Понад сто дронів летіли на Україну цієї ночі (Getty Images)
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Росія вночі вдарила по Україні ракетами та десятками ударних дронів. Захисники неба збили майже всі цілі, але уламки та влучання зафіксували одразу в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакував ворог

У ніч на 13 липня, з 18:00 12 липня, противник застосував:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 - їх запустили з окупованого Криму;
  • 134 ударні безпілотники типу Shahed, у тому числі реактивні, а також дрони Гербера, Італмас і дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Курськ, Орел і Міллерово в Росії, а також з окупованих Донеччини та Криму (Гвардійське, Чауда).

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є &quot;прильоти&quot;Фото: Повітряні Сили звітують про роботу ППО цієї ночі (t.me/kpszsu)

Скільки цілей збили

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знешкодила:

  • усі 3 ракети Х-59/69;
  • 123 ворожих дрони - на півночі, півдні та сході країни.

Попри роботу ППО, без влучань не обійшлося. Зафіксовано:

  • влучання шести ударних дронів у п'яти локаціях;
  • падіння уламків збитих цілей ще у чотирьох локаціях.

Вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Наслідки цієї атаки досі уточнюють.

Повітряні сили попередили, що атака ще триває - у небі залишаються ворожі безпілотники, тож варто дотримуватися правил безпеки.

Цієї ж ночі одна з ворожих цілей залетіла за межі України. Дрон-камікадзе типу "Герань-2" впав і вибухнув поблизу молдовського села Копанка. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Міноборони Молдови заявили, що безпілотник опинився в їхньому небі саме через російську атаку на Одещину.

Нагадаємо, вранці ворог також атакував територію автотранспортного підприємства в Одесі. Там зайнялися автобуси й пошкодило чотири приватні будинки.

Постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років, їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

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Повітряні сили України Ракетний удар Атака дронів
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