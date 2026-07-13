Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"
Россия ночью ударила по Украине ракетами и десятками ударных дронов. Защитники неба сбили почти все цели, но обломки и попадания были зафиксированы сразу в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Чем атаковал враг
В ночь на 13 июля, с 18:00 12 июля, противник применил:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - их запустили из оккупированного Крыма;
- 134 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе реактивные, а также дроны Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".
Дроны летели по направлениям Курск, Орел и Миллерово в России, а также из оккупированных Донбасса и Крыма (Гвардейское, Чауда).
Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
Фото: Воздушные Силы отчитываются о работе ПВО этой ночью (t.me/kpszsu)
Сколько целей сбили
По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская противовоздушная оборона обезвредила:
- все 3 ракеты Х-59/69;
- 123 вражеских дрона - на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на работу ПВО, без попадания не обошлось. Зафиксировано:
- попадание шести ударных дронов в пяти локациях;
- падение обломков сбитых целей еще в четырех локациях.
Утром враг нанес повторный авиационный удар по Одесщине. Последствия этой атаки до сих пор уточняются.
Воздушные силы предупредили, что атака продолжается - в небе остаются вражеские беспилотники, поэтому следует соблюдать правила безопасности.
Этой же ночью одна из враждебных целей залетела за пределы Украины. Дрон-камикадзе типа "Герань-2" упал и взорвался вблизи молдавской деревни Копанка . По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минобороны Молдавии заявили, что беспилотник оказался в их небе именно из-за российской атаки на Одесщину.
Напомним, утром враг также атаковал территорию автотранспортного предприятия в Одессе. Там загорелись автобусы и повредило четыре частных дома.
Пострадали трое мужчин 58, 62 и 66 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.