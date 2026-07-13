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Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"

10:10 13.07.2026 Пн
2 мин
Как справилась украинская ПВО?
aimg Елена Чупровская
Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты" Фото: Более ста дронов летели на Украину этой ночью (Getty Images)
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Россия ночью ударила по Украине ракетами и десятками ударных дронов. Защитники неба сбили почти все цели, но обломки и попадания были зафиксированы сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем атаковал враг

В ночь на 13 июля, с 18:00 12 июля, противник применил:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - их запустили из оккупированного Крыма;
  • 134 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе реактивные, а также дроны Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны летели по направлениям Курск, Орел и Миллерово в России, а также из оккупированных Донбасса и Крыма (Гвардейское, Чауда).

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть &quot;прилеты&quot;Фото: Воздушные Силы отчитываются о работе ПВО этой ночью (t.me/kpszsu)

Сколько целей сбили

По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская противовоздушная оборона обезвредила:

  • все 3 ракеты Х-59/69;
  • 123 вражеских дрона - на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на работу ПВО, без попадания не обошлось. Зафиксировано:

  • попадание шести ударных дронов в пяти локациях;
  • падение обломков сбитых целей еще в четырех локациях.

Утром враг нанес повторный авиационный удар по Одесщине. Последствия этой атаки до сих пор уточняются.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается - в небе остаются вражеские беспилотники, поэтому следует соблюдать правила безопасности.

Этой же ночью одна из враждебных целей залетела за пределы Украины. Дрон-камикадзе типа "Герань-2" упал и взорвался вблизи молдавской деревни Копанка . По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны Молдавии заявили, что беспилотник оказался в их небе именно из-за российской атаки на Одесщину.

Напомним, утром враг также атаковал территорию автотранспортного предприятия в Одессе. Там загорелись автобусы и повредило четыре частных дома.

Пострадали трое мужчин 58, 62 и 66 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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