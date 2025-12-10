UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 50 дронів
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 10 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 9 грудня до ранку 10 грудня росіяни атакували 80-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда - Крим. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 10 грудня російські війська атакували дроном газогін у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Минулої ночі російські війська також ударними безпілотниками атакували ряд об’єктів газової інфраструктури України та пошкодили критично важливе обладнання.

Загалом у ніч на 9 грудня російські окупанти атакували Україну 110 безпілотниками. Дрони летіли з семи напрямків. Під прицілом опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, внаслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились понад 5000 абонентів.

Також окупанти атакували ударним безпілотником пожежну частину в Запорізькому районі. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та майно рятувальників.

ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів