Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 9 грудня до ранку 10 грудня росіяни атакували 80-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда - Крим. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних дронів на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.