Росіяни дроном атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
Російські війська сьогодні вночі, 9 грудня, ударним безпілотником атакували пожежну частину у Запорізькому районі. В результаті обстрілу пошкоджена будівля та майно рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури", - зазначили у ДСНС.
Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.
"На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Удари РФ по рятувальниках
Нагадаємо, військові РФ 23 жовтня нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові на Запоріжжі.
Один із рятувальників отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали. Також пошкодження отримав пожежний автомобіль.
Також, як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону в Куп’янському районі Харківщини, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.
Внаслідок удару загинув командир відділення пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще п’ятеро рятувальників постраждали.
Окрім цього, 16 вересня у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.