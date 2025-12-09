ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни дроном атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)

Вівторок 09 грудня 2025 08:47
UA EN RU
Росіяни дроном атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото) Фото: росіяни дроном атакували пожежну частину на Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 9 грудня, ударним безпілотником атакували пожежну частину у Запорізькому районі. В результаті обстрілу пошкоджена будівля та майно рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури", - зазначили у ДСНС.

Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

"На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Удари РФ по рятувальниках

Нагадаємо, військові РФ 23 жовтня нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові на Запоріжжі.

Один із рятувальників отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали. Також пошкодження отримав пожежний автомобіль.

Також, як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону в Куп’янському районі Харківщини, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Внаслідок удару загинув командир відділення пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще п’ятеро рятувальників постраждали.

Окрім цього, 16 вересня у Київській області росіяни повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область ДСНС Вторгнення Росії до України
Новини
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті