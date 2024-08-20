Росія вночі атакувала Україну десятками дронів та ракетами: результати роботи ППО

Що відомо про атаки ворога

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.

Так, зранку, 20 серпня, у низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Попереджалось про балістику.

Зокрема, Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.

Також було чути звуки вибухів у Хмельницькій області. Над регіоном були зафіксовані ворожі дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.