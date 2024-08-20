Росія вночі атакувала Україну десятками дронів та ракетами: результати роботи ППО

Росія в ніч на 20 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами із Воронезької області, крилатою ракетою із Брянської області, керованими авіаційними ракетами із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також ударними БпЛА з декількох регіонів РФ.
Всього було виявлено 30 ворожих цілей:
Сили протиповітряної оборони знищили 28 повітряних цілей. Зокрема йдеться про одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.
Так, зранку, 20 серпня, у низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Попереджалось про балістику.
Зокрема, Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.
Також було чути звуки вибухів у Хмельницькій області. Над регіоном були зафіксовані ворожі дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.