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У Хмельницькій області чути вибухи: зафіксовано дрони

Вівторок 20 серпня 2024 02:20
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У Хмельницькій області чути вибухи: зафіксовано дрони Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 20 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. До регіону летіли ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Суспільне Хмельницький.

"На Хмельниччині (у Хмельницькій області - ред.) чути звуки вибухів, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні Суспільного о 02:01.

До цього, у Повітряних силах ЗСУ о 00:48 повідомляли, що ворожі БпЛА знаходились на межі Вінницької та Хмельницької областей.

Тим часом у низці інших регіонів ворожі БпЛА продовжують рух.

Де оголошено тривогу

Станом на момент публікації новини карта тривог виглядає наступним чином.

У Хмельницькій області чути вибухи: зафіксовано дрони

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