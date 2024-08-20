Россия ночью атаковала Украину десятками дронов и ракетами: результаты работы ПВО

Что известно об атаках врага

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия систематически обстреливает территорию Украины, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Пограничные населенные пункты страдают от управляемых авиабомб и артиллерии.

Так, с утра, 20 августа, в ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Предупреждалось о баллистике.

В частности, Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром – крылатыми ракетами типа Искандер-К. Все цели были уничтожены силами ПВО.

Также были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Над регионом были зафиксированы вражеские дроны.

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