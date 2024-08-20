У Києві і низці областей України оголосили тривогу через балістику

Зранку, 20 серпня, у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Крім того, тривога є і в інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

Станом на 05:58 повітряну тривогу оголосили у наступних областях, які помічені на карті червоним кольором.

Військові повідомили про відбій загрози. Майже в усіх областях оголошено відбій тривоги.

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Житомирська області - ракетна небезпека", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ станом на цей час.

Як зазначається, тривогу оголосили через балістику у напрямку Києва або ж області.

Зазначимо, що пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей також була оголошено тривогу. Причиною стали дрони, які зафіксували у повітряному просторі України. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

Також вночі з 19 на 20 серпня повідомлялося про звуки вибухів у Хмельницькій області. Там теж за неофіційною інформацією сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.