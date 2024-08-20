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Россия ночью атаковала Украину десятками дронов и ракетами: результаты работы ПВО

Украина, Вторник 20 августа 2024 08:42
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Россия ночью атаковала Украину десятками дронов и ракетами: результаты работы ПВО Фото: воздушная атака РФ по Украине в ночь на 20 августа (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россия в ночь на 20 августа атаковала Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами из Воронежской области, крылатой ракетой из Брянской области, управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также ударными БПЛА из нескольких регионов РФ.

Всего было обнаружено 30 враждебных целей:

  • 2 "Искандер-М"/KN-23;
  • 1 "Искандер-К";
  • Х-59;
  • 26 "Shahed".

Силы противовоздушной обороны уничтожили 28 воздушных целей. В частности, речь идет об одной крылатой ракете "Искандер-К", двух управляемых авиационных ракетах Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Что известно об атаках врага

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия систематически обстреливает территорию Украины, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Пограничные населенные пункты страдают от управляемых авиабомб и артиллерии.

Так, с утра, 20 августа, в ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Предупреждалось о баллистике.

В частности, Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром – крылатыми ракетами типа Искандер-К. Все цели были уничтожены силами ПВО.

Также были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Над регионом были зафиксированы вражеские дроны.

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