Росія вночі атакувала Україну 90 дронами: скільки збила ППО

Неділя 01 лютого 2026 08:53
Росія вночі атакувала Україну 90 дронами: скільки збила ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 76 російських дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 1 лютого Росія атакувала Україну 90 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 31 січня до ранку 1 лютого росіяни атакували 90 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого Дніпро зазнало удару ворожого безпілотника. Влучання у приватний будинок призвело до загибелі двох людей - жінки та чоловіка.

У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 85 ударними дронами з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 64 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 локаціях.

