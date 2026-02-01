ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину 90 дронами: сколько сбила ПВО

Воскресенье 01 февраля 2026 08:53
UA EN RU
Россия ночью атаковала Украину 90 дронами: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 76 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 1 февраля Россия атаковала Украину 90 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 31 января до утра 1 февраля россияне атаковали 90 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 1 февраля Днепр подвергся удару вражеского беспилотника. Попадание в частный дом привело к гибели двух человек - женщины и мужчины.

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину 85 ударными дронами с трех направлений. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве