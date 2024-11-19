Росія вночі атакувала Україну 87 дронами: як відпрацювала ППО

Нічна атака на Україну

Цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

Водночас пізно ввечері 18 листопада понад 10 російських дронів атакували Запоріжжя. Унаслідок цього понад 10 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім того, пізно ввечері від російського дрона постраждав Глухів Сумської області, де під атакою опинився гуртожиток. Внаслідок удару загинули вісім осіб.

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