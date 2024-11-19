У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)

У Києві в ніч на 19 листопада вдруге оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Другий сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 02:20. Через декілька хвилин військові повідомили, в районі столиці зафіксовано ворожі БпЛА. Де оголосили тревогу Станом на 02:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.