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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Вівторок 19 листопада 2024 02:27
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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві в ніч на 19 листопада вдруге оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Другий сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 02:20. Через декілька хвилин військові повідомили, в районі столиці зафіксовано ворожі БпЛА.

Де оголосили тревогу

Станом на 02:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

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