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РФ вдарила "Шахедами" по Запоріжжю: понад 10 тисяч абонентів без світла

Вівторок 19 листопада 2024 00:30
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РФ вдарила "Шахедами" по Запоріжжю: понад 10 тисяч абонентів без світла Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 18 листопада, російські військові атакували Запоріжжя більш ніж 10 "Шахедами". Внаслідок атаки понад 10 тисяч абонентів перебувають без світла.

Про це поінформував глава запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ворог вчергове здійснив атаку по місту Запоріжжю, більш ніж 10 "Шахедів". Постраждала цивільна інфраструктура. Наразі більш ніж 10 тисяч абонентів перебувають без світла. Котельні, лікарня. Дякую рятувальникам, дякую поліцейським, за те, що вже приступили до ліквідації наслідків", - сказав він.

Федоров повідомив, що наразі мета полягає у тому, щоб якомога швидше відновити живлення котельних, живлення теплопостачання, а також електропостачання в лікарні. Він уточнив, що подробиці будуть вже зранку.

"Я також хочу подякувати всім комунальникам, які вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. Вранці будуть чіткі подробиці, будемо інформувати про це", - резюмував Федоров.

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