ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували дронами гуртожиток у Сумській області, є загиблі та багато поранених

Вівторок 19 листопада 2024 08:28
UA EN RU
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Сумській області, є загиблі та багато поранених Ілюстративне зображення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 18 листопада, ввечері росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще більше десятка отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Станом на 7 ранку, згідно з попередньою інформацією, внаслідок атаки:

  • загинули шість людей, серед яких одна дитина;
  • пораненні - 12 людей, серед яких дві дитини.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додає ОВА.

Зеленський відреагував на удару по Глухову

Як відзначив президент, внаслідок атаки загинули семеро людей.

"Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, -ред.). Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", -додав Зеленський.

Воєнні злочини Росії

Російські військові під час війни проти України здійснили низку злочинів, які включають напади на мирне населення, руйнування житлових кварталів, освітніх закладів, лікарень і об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно з міжнародними нормами, атаки на цивільні об’єкти, а також хаотичні обстріли, які загрожують життю людей, є грубим порушенням правил ведення війни. Особливо широкого резонансу набули трагедії, що сталися в Бучі, Ірпені та Маріуполі.

11 листопада з’явилася інформація про ймовірне вбивство цивільного мешканця у селі Новоолексіївка неподалік від міста Селидове після його окупації російськими силами.

Також 17 листопада терористи вдарили по густонаселеному району Сум ракетами. Був "приліт" у багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу