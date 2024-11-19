Росіяни атакували дронами гуртожиток у Сумській області, є загиблі та багато поранених

Вчора, 18 листопада, ввечері росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще більше десятка отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Станом на 7 ранку, згідно з попередньою інформацією, внаслідок атаки:

загинули шість людей, серед яких одна дитина;

пораненні - 12 людей, серед яких дві дитини.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додає ОВА.

Зеленський відреагував на удару по Глухову

Як відзначив президент, внаслідок атаки загинули семеро людей.

"Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, -ред.). Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", -додав Зеленський.

Воєнні злочини Росії

Російські військові під час війни проти України здійснили низку злочинів, які включають напади на мирне населення, руйнування житлових кварталів, освітніх закладів, лікарень і об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно з міжнародними нормами, атаки на цивільні об’єкти, а також хаотичні обстріли, які загрожують життю людей, є грубим порушенням правил ведення війни. Особливо широкого резонансу набули трагедії, що сталися в Бучі, Ірпені та Маріуполі.

11 листопада з’явилася інформація про ймовірне вбивство цивільного мешканця у селі Новоолексіївка неподалік від міста Селидове після його окупації російськими силами.

Також 17 листопада терористи вдарили по густонаселеному району Сум ракетами. Був "приліт" у багатоповерхівку.