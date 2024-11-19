Россия ночью атаковала Украину 87 дронами: как отработала ПВО

Ночная атака на Украину

Этой ночью в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников.

В то же время поздно вечером 18 ноября более 10 российских дронов атаковали Запорожье. В результате более 10 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме того, поздно вечером от российского дрона пострадал Глухов Сумской области, где под атакой оказалось общежитие. В результате удара погибли восемь человек.

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