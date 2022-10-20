ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вночі атакувала "Шахедами" Миколаїв: міський голова розкрив подробиці

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 10:22
Росія вночі атакувала "Шахедами" Миколаїв: міський голова розкрив подробиці Фото: Росія вночі атакувала "Шахедами" Миколаїв (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Деякі з дронів досягли цілі, що призвело до пожеж та руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"За даними військової адміністрації, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію", - заявив Сєнкевич.

Внаслідок удару дронами виникли дві пожежі на відкритих ділянках, однак вони були оперативно ліквідовані.

Атака Росії обійшлась без жертв та постраждалих.

"Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - додає мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі, 20 жовтня, у Миколаєві, після оголошення повітряної тривоги, пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що над регіоном ППО збила 14 "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде