Над Миколаївською областю вночі знищено 14 "шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один - Національною поліцією України.

Як повідомлялося, днем раніше в Миколаївській області було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

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