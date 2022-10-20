Россия ночью атаковала "Шахедами" Николаев: городской голова раскрыл подробности
Ночью российские военные атаковали Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Некоторые из дронов достигли цели, что привело к пожарам и разрушениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
"По данным военной администрации, четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию", - заявил Сенкевич.
В результате удара дронами возникли два пожара на открытых участках, однако они были оперативно ликвидированы.
Атака России обошлась без жертв и пострадавших.
"Информация о повреждениях уточняется", – добавляет мэр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью, 20 октября, в Николаеве, после объявления воздушной тревоги, раздались взрывы. Позже выяснилось, что над регионом ПВО сбило 14 "Шахедов".
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