Росія вночі атакувала Київ майже півсотнею дронів, - КМВА

В ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Так, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня в Києві тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).
"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
При цьому 27 безпілотників знищено розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", - констатували в адміністрації.
Росіяни влаштували нову масовану атаку по Україні з вечора, 20 березня. Під удар дронів потрапила Одеса, в місті лунали вибухи та частково зникло світло. Троє людей отримали поранення.
Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами Запорізький район. На місці прильотів спалахнули пожежі, поранено цивільних жителів, в тому числі 4-річну дитину.
В Києві вибухи лунали вже 21 березня, після 1:00. Працювала ППО.
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