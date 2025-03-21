Росія вночі атакувала Київ майже півсотнею дронів, - КМВА

Так, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня в Києві тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

При цьому 27 безпілотників знищено розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", - констатували в адміністрації.