Росіяни вдарили КАБами по передмістю Запоріжжя, серед поранених є дитина
Російські терористи атакували керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району. На місці прильотів спалахнули пожежі, поранено цивільних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Атака відбулася у ніч на четвер, 20 березня. Від ударів постраждали 61-річний чоловік, троє жінок (50, 54, 55 років) і дитина. Всім надано допомогу.
Крім того, внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 м2.
На місці злочину працювали екстрені служби. Від Держслужби з надзвичайних ситуацій залучили 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram/39919)
Оновлено: надзвичайники врятували песика
Як розповіли пізніше у ДСНС, запорізькі надзвичайники, ліквідовуючи наслідки російських обстрілів, врятували песика, який опинився під завалами будинку.
"Порятунок чотирилапого ускладнювався тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Рятувальники дістали собаку", - розповіли у Службі.
Також рятувальники додали, що життю хвостатого нічого не загрожує, та показали кадри порятунку песика.
Російські атаки по Україні
Армія країни-агресора продовжує масштабно атакувати цивільну інфраструктуру і населені пункти ударними БпЛА, ракетами і КАБами.
Ввечері 20 березня російські військові запустили у повітряний простір України велику кількість дронів типу "Шахед".
В Одесі пролунало багато потужних вибухів, спалахнули пожежі. У деяких районах зникла електроенергія, є постраждалі.
Минулої ночі ворог масовано атакував "Шахедами" Кропивницький. У місті через прильоти і падіння уламків сталася велика кількість пожеж. Є постраждалі серед місцевих жителів, серед них - дитина.
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