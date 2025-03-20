Одеса під атакою "Шахедів": в місті лунають вибухи, частково зникло світло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та місцевий портал " Думская ".

Мер Одеси звернувся до мешканців міста, закликаючи їх бути уважними. Він наголосив, що атака триває, і закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.

"Київський район, будьте уважні! У південних районах міста чутно вибухи, будьте у безпечних місцях. Атака триває! Одесо, будь ласка, лишайтеся у безпечних місцях!", - наголосив Труханов.

Водночас за даними "Думской", частина одеситів повідомила, що у них зникло світло. Крім того, за даними містян в Одесі видно масивну пожежу, що виникла після російської атаки.

Оновлено о 22:47.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що військові Російської Федерації змінили тактику ударів безпілотниками по українських містах.

"Одеса, тримайтесь. РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами - намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", - зауважив він.

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що російські дрони вражають цивільні об'єкти в місті. Він також повідомив, що вже є перші відомості про постраждалих від російської атаки.

Оновлено: відключення світла

В Одесі фіксуються локальні аварійні відключення світла у низці районів. Як розповіли в "ДТЕК Одеські електромережі", йдеться про Приморський, Пересипський та Київський райони.