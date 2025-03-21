Россия ночью атаковала Киев почти полусотней дронов, - КГВА

Так, воздушная тревога вечером 20 марта и в ночь на 21 марта в Киеве продолжалась в течение 2 часов 32 минут (с 23:16 по 1:49).

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

При этом 27 беспилотников уничтожены расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", - констатировали в администрации.