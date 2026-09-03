Росія влучила у висотку в Одесі, постраждали 8 людей

Обстріли Одеси

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши дрони, балістичну зброю та інші засоби. У результаті атак було пошкоджено багатоповерхівку, офісні будівлі, навчальні заклади та навіть АЗС.

Також ми писали, що 1 вересня російські окупанти атакували в Одесі об’єкти енергетики та цивільні об’єкти.

Крім того, ввечері 31 серпня ворог завдав ударів по Одеській ТЕЦ, що входить до "Групи Нафтогаз". В результаті обстрілу на підприємстві було пошкоджено обладнання.