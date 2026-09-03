Россия попала в высотку в Одессе, пострадали 8 человек

"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка. Детали выясняем", - говорилось в сообщении в 01:40.

Позже Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 02:28 известно о 8 пострадавших людях в многоэтажке, по которой попали россияне.

Он добавил, что все соответствующие службы на месте и людям оказывают необходимую помощь.