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Россия попала в высотку в Одессе, пострадали 8 человек

02:47 03.09.2026 Чт
1 мин
Что известно об очередной атаке РФ по Одессе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на месте работают все необходимые службы (facebook.com/DSNSPOLTAV)

Россияне в ночь на 3 сентября в очередной раз атаковали Одессу. Враг попал в многоэтажку, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка. Детали выясняем", - говорилось в сообщении в 01:40.

Позже Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 02:28 известно о 8 пострадавших людях в многоэтажке, по которой попали россияне.

Он добавил, что все соответствующие службы на месте и людям оказывают необходимую помощь.

Обстрелы Одессы

Напомним, в ночь на 2 сентября россияне совершили комбинированный удар по Одессе, применив дроны, баллистику и не только. В результате атак были повреждены многоэтажка, офисные здания, учебные учреждения и даже АЗС.

Также мы писали, что 1 сентября российские оккупанты атаковали в Одессу энергетику и гражданские объекты.

Кроме того, под вечер 31 августа враг нанес удары по Одесской ТЭЦ, входящей в "Группу Нафтогаз". В результате обстрела на предприятии было повреждено оборудование.

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