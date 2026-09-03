Россия попала в высотку в Одессе, пострадали 8 человек

Россияне в ночь на 3 сентября в очередной раз атаковали Одессу. Враг попал в многоэтажку, в результате чего пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.
"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка. Детали выясняем", - говорилось в сообщении в 01:40.
Позже Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 02:28 известно о 8 пострадавших людях в многоэтажке, по которой попали россияне.
Он добавил, что все соответствующие службы на месте и людям оказывают необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 2 сентября россияне совершили комбинированный удар по Одессе, применив дроны, баллистику и не только. В результате атак были повреждены многоэтажка, офисные здания, учебные учреждения и даже АЗС.
Также мы писали, что 1 сентября российские оккупанты атаковали в Одессу энергетику и гражданские объекты.
Кроме того, под вечер 31 августа враг нанес удары по Одесской ТЭЦ, входящей в "Группу Нафтогаз". В результате обстрела на предприятии было повреждено оборудование.