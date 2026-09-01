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Росія атакувала Одеську ТЕЦ ракетами та дронами, пошкоджено обладнання

18:38 01.09.2026 Вт
1 хв
Зараз на місці "прильоту" триває розбір завалів
aimg Валерій Ульяненко
Росія атакувала Одеську ТЕЦ ракетами та дронами, пошкоджено обладнання Фото: українські рятувальники (Getty Images)
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Ввечері в понеділок, 31 серпня, російські окупанти вдарили ракетами і безпілотниками по Одеській ТЕЦ, яка входить до "Групи Нафтогаз". На підприємстві пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

"Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів. Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки", - розповіли у компанії.

В "Нафтогаз" наголосили, що координують дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня російські окупанти повторно атакували Херсонську ТЕЦ "Групи Нафтогаз", завдавши удару одразу чотирма керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілу ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Було повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Зазначимо, перед цим росіяни обстріляли Херсонську ТЕЦ днем раніше, 26 серпня. Вона зазнало серйозних руйнувань унаслідок удару керованою авіаційною бомбою окупантів.

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