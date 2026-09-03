Россия попала в высотку в Одессе, пострадали 8 человек

Фото: на месте работают все необходимые службы (facebook.com/DSNSPOLTAV)

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 3 сентября в очередной раз атаковали Одессу. Враг попал в многоэтажку, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Вражеская атака на Одессу. Повреждена многоэтажка. Детали выясняем", - говорилось в сообщении в 01:40. Позже Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 02:28 известно о 8 пострадавших людях в многоэтажке, по которой попали россияне. Он добавил, что все соответствующие службы на месте и людям оказывают необходимую помощь.