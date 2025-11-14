Росія влаштувала Києву нічний терор - вже понад 20 постраждалих, серед них дитина

Вже відомо про 25 постраждалих внаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ. Серед потерпілих - 10-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.
"25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них - дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці", - написав Кличко.
Перед цим, ще близько трьох ночі, окрім інформації про руйнування та пожежі, мер писав - серед постраждалих є чоловік, який знаходиться у вкрай тяжкому стані.
Під ранок стало відомо, що внаслідок обстрілу столиці загинула людина.
Оновлено о 7:57
Згідно з інформацією мера Києва Віталія Кличка, в столиці вже троє загиблих після нічного удару РФ.
"Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть", - написав мер.
Щодо постраждалих у столиці - їхня кількість збільшилась до 26. Серед них двоє дітей - 7 та 10 років.
Дев'ятеро осіб у Києві медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
РФ в ніч на 14 листопада завдала масованого удару майже по всіх районах Києва. Перед обстрілами столиці було відомо про загрозу дронів, а також про тривогу по всій Україні через "Кинжали" та "Калібри".
Після опівночі у Києві почали лунати вибухи, працювала ППО. Ті люди, як тікали в укриття, не лише чули звуки "Шахедів", а й бачили ракети в небі - нічний терор РФ не припинявся до четвертої ранку.
Повідомлялось про влучання та пожежі у багатоповерхівках та приватних будинках, загоряння на складах, палаючі автівки, вогонь на відкритих територіях та дахах. Також постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, з-за чого в столиці перебої зі світлом та водою. Стало відомо під ранок про зміни у русі транспорту через атаку.
Ранком в Києві знову пролунала повітряна тривога і було чутно, як збивають дрони. Перед цим повідомлялось про БпЛА з боку Броварів та загрозу балістики.