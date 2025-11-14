Росія влаштувала Києву нічний терор - вже понад 20 постраждалих, серед них дитина

Масована атака на Київ 14 листопада

РФ в ніч на 14 листопада завдала масованого удару майже по всіх районах Києва. Перед обстрілами столиці було відомо про загрозу дронів, а також про тривогу по всій Україні через "Кинжали" та "Калібри".

Після опівночі у Києві почали лунати вибухи, працювала ППО. Ті люди, як тікали в укриття, не лише чули звуки "Шахедів", а й бачили ракети в небі - нічний терор РФ не припинявся до четвертої ранку.

Повідомлялось про влучання та пожежі у багатоповерхівках та приватних будинках, загоряння на складах, палаючі автівки, вогонь на відкритих територіях та дахах. Також постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, з-за чого в столиці перебої зі світлом та водою. Стало відомо під ранок про зміни у русі транспорту через атаку.

Ранком в Києві знову пролунала повітряна тривога і було чутно, як збивають дрони. Перед цим повідомлялось про БпЛА з боку Броварів та загрозу балістики.