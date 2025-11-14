Россия устроила Киеву ночной террор - уже более 20 пострадавших, среди них ребенок

"25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них - ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте", - написал Кличко.

Перед этим, еще около трех ночи, кроме информации о разрушениях и пожарах, мэр писал - среди пострадавших есть мужчина, который находится в крайне тяжелом состоянии.

Под утро стало известно, что в результате обстрела столицы погиб человек.

Обновлено в 7:57

Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице уже трое погибших после ночного удара РФ.

"Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - написал мэр.

Относительно пострадавших в столице - их количество увеличилось до 26. Среди них двое детей - 7 и 10 лет.

Девять человек в Киеве медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.