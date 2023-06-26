Росія вкрала частину акцій у клієнтів найбільшого німецького банку, - Reuters

"Найбільший банк Німеччини повідомив у записці від 9 червня, що він виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення в Україну. Акції знаходяться в Росії в іншому банку-депозитарії", - йдеться у матеріалі.

Банк зазначив, що РФ дозволила інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок у місцеві акції. Конвертація була проведена без участі або нагляду німецького банку, і Deutsche не зміг звірити акції компанії з депозитарними розписками.

Reuters пише, що це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати право власності на всі свої акції. Йдеться про тих, хто продовжує володіти російськими депозитарними розписками.

Що це таке

Депозитарні розписки це сертифікати, які були випущені банком і які представляють акції іноземної компанії, що торгуються на місцевій фондовій біржі. Обмін депозитарних розписок на акції російської компанії - це перший крок до спроби повернути свої гроші.

Банк зазначає, що зникли акції національної авіакомпанії "Аерофлот", будівельної компанії "Група ЛСР", гірничо-металургійної компанії "Мечел" і Новолипецького металургійного комбінату.

За словами джерел, значна кількість інвесторів, від невеликих хедж-фондів до великих глобальних керуючих активами, як і раніше, володіють депозитарними розписками. Більшість інвесторів знецінили російські активи до нуля, але деякі все ще мають надію на відновлення вартості в майбутньому.

Що банк планує робити

Deutsche Bank додав, що він намагатиметься повернути більше акцій їхнім законним власникам. Але він також попередив, що чистий виторг від продажу акцій, який він зміг повернути інвесторам, імовірно, буде істотно нижчим, ніж поточна ринкова ціна.

Deutsche Bank і його діяльність у РФ

У березні 2022 року Deutsche Bank оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

Пізніше Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна. У ФРН прибуло кілька сотень програмістів.

У квітні повідомлялось, що Deutsche Bank згортає центри програмного забезпечення, що залишилися в Москві та Санкт-Петербурзі. Банк планує звільнити 500 працівників.