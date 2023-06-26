Россия украла часть акций у клиентов крупнейшего немецкого банка, - Reuters

"Крупнейший банк Германии сообщил в записке от 9 июня, что он обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции находятся в России в другом банке-депозитарии", - говорится в материале.

Банк отметил, что РФ позволила инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была проведена без участия или надзора немецкого банка, и Deutsche не смог сверить акции компании с депозитарными расписками.

Reuters пишет, что это первый крупный банк, который официально уведомил владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все свои акции. Речь идет о тех, кто продолжает владеть российскими депозитарными расписками.

Что это такое

Депозитарные расписки это сертификаты, которые были выпущены банком и которые представляют акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже. Обмен депозитарных расписок на акции российской компании - это первый шаг к попытке вернуть свои деньги.

Банк отмечает, что исчезли акции национальной авиакомпании "Аэрофлот", строительной компании "Группа ЛСР", горно-металлургической компании "Мечел" и Новолипецкого металлургического комбината.

По словам источников, значительное количество инвесторов, от небольших хедж-фондов до крупных глобальных управляющих активами, по-прежнему владеют депозитарными расписками. Большинство инвесторов обесценили российские активы до нуля, но некоторые все еще надеются на восстановление стоимости в будущем.

Что банк планирует делать

Deutsche Bank добавил, что он будет пытаться вернуть больше акций их законным владельцам. Но он также предупредил, что чистая выручка от продажи акций, которую он смог вернуть инвесторам, вероятно, будет существенно ниже, чем текущая рыночная цена.

Deutsche Bank и его деятельность в РФ

В марте 2022 года Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

Позже Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сот программистов.

В апреле сообщалось, что Deutsche Bank сворачивает оставшиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения. Банк планирует уволить 500 работников.