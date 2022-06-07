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Deutsche Bank "эвакуировал" сотни специалистов из России в Берлин

Новина українською →
Берлин, Вторник 07 июня 2022 06:33
Deutsche Bank "эвакуировал" сотни специалистов из России в Берлин Фото: Deutsche Bank эвакуировал сотни специалистов из России в Берлин (twitter/voanews)
Автор: Артур Родивилов

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сотен программистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Всего в РФ работали около 1500 программистов.

Банк предложил всем сотрудникам российского Технологического центра работу в Германии. Сам фининститут, как пишет издание, отказался от комментариев этой информации.

Вместе с тем указывается, что число российских сотрудников, переезжающих в новый Технологический центр банка в Берлине, может еще увеличиться: в целом еще несколько сотен работников из Технологического центра в РФ - во всяком случае, более половины - проявили интерес к предложению.

Подобным шагом, как отмечает Handelsblatt, банк снижает риск потери огромного числа специалистов в случае, если напряженность между ЕС и Россией, вызванная войной в Украине, сделает невозможным продолжение работы Технологического центра.

Технологический центр Deutsche Bank специализируется на создании программного обеспечения для инвестиционного и корпоративного бизнесов финучреждения.

Напомним, в марте Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

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