Deutsche Bank прекращает работу в России
Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого банка.
"Мы больше не ведем никакого бизнеса в России", - говорится в релизе банка.
В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам в защите от агрессии России.
В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на российской территории.
Напомним, с начала российского вторжения более 300 международных компаний приостановили или прекратили работу на рынке РФ.
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