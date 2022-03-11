Deutsche Bank прекращает работу в России

Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого банка .

"Мы больше не ведем никакого бизнеса в России", - говорится в релизе банка.

В кредитной организации решительно осудили российское вторжение в Украину. Банк также выразил поддержку правительству Германии и его партнерам в защите от агрессии России.

В Deutsche Bank отметили, что с 2014 года начали сокращать свое присутствие в России. Банк также заявил, что помогает своим нероссийским международным клиентам сократить масштабы их бизнеса на российской территории.