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Німецький Deutsche Bank згортає залишки своїх ІТ-операцій в Росії, - FT

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Росія, Середа 12 квітня 2023 22:21
Німецький Deutsche Bank згортає залишки своїх ІТ-операцій в Росії, - FT Фото: Німецький Deutsche Bank згортає залишки своїх ІТ-операцій в Росії (twitter/voanews)
Автор: Наталія Кава

Deutsche Bank згортає центри програмного забезпечення, що залишилися в Москві та Санкт-Петербурзі. Банк планує звільнити 500 працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, на початку повномасштабного російського вторгнення у центрах Deutsche Bank працювало 1500 осіб. Вони відповідали за розробку та підтримку програмного забезпечення.

При цьому у 2022 році банк перевів близько 700 з них до нового технологічного центру в Берліні. А тим хто залишився працювати - запропонував пакети добровільних звільнень, які можуть бути прийняті протягом пів року.

Зауважимо, Deutsche Bank наразі не прийняв офіційного рішення про повне закриття своїх ІТ-операцій в Росії. Однак як розповіли співробітники, цей крок вважається завершеною справою.

"Ми продовжуємо знижувати ризики наших операцій в Російському технологічному центрі і розширили варіанти, доступні для наших співробітників, включаючи звільнення за взаємною згодою, а також переїзд і залишення на платформі", - йдеться в заяві банку.

Нагадаємо, найбільший фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна. У ФРН прибуло кілька сотень програмістів.

Також в березні 2022 року Deutsche Bank оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

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