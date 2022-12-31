Росія включила до складу армії бойовиків "ЛДНР"

Російська федерація включила до складу своєї жалюгідної армії бойовиків з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Також зазначається, що нібито Донецьке вище загальновійськове командне училище також було "включено" до складу ЗС Росії й отримало бойовий прапор.