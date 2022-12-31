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Россия включила в состав армии боевиков "ЛДНР"

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Суббота 31 декабря 2022 16:02
Россия включила в состав армии боевиков "ЛДНР" Фото: русские боевики (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Российская федерация включила в состав своей жалкой армии боевиков с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Также отмечается, что якобы Донецкое высшее общевойсковое командное училище также было "включено" в состав ВС России и получило боевое знамя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну.

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