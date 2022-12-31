Россия включила в состав армии боевиков "ЛДНР"

Российская федерация включила в состав своей жалкой армии боевиков с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Также отмечается, что якобы Донецкое высшее общевойсковое командное училище также было "включено" в состав ВС России и получило боевое знамя.