Россия включила в состав армии боевиков "ЛДНР"
Фото: русские боевики (УНИАН)
Российская федерация включила в состав своей жалкой армии боевиков с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
Также отмечается, что якобы Донецкое высшее общевойсковое командное училище также было "включено" в состав ВС России и получило боевое знамя.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну.
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