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Россия вбрасывала фейки о мигрантах в Украине, а теперь ищет рабочие руки в Индии

20:59 03.06.2026 Ср
3 мин
Война обострила дефицит кадров, который уже измеряется миллионами людей
aimg Мария Науменко
Россия вбрасывала фейки о мигрантах в Украине, а теперь ищет рабочие руки в Индии Фото: жители Индии на одной из улиц страны (Getty Images)
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Россия столкнулась с острой нехваткой работников, которая усилилась из-за войны против Украины. Для решения проблемы Москва все активнее обращается к Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам российских властей, стране уже сейчас не хватает как минимум 2,3 миллиона работников. Острее всего дефицит кадров ощущается в строительной отрасли, где потребность в рабочей силе продолжает расти.

На этом фоне Россия увеличивает привлечение трудовых мигрантов из Индии. Если в 2021 году гражданам этой страны выдали около 5 тысяч разрешений на работу в РФ, то в прошлом году их количество выросло почти до 72 тысяч. Это составляет почти треть от годовой квоты на трудовые визы для иностранных работников.

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Впрочем, в России считают, что этого недостаточно. Крупнейший российский банк "Сбербанк" призвал упростить процедуры въезда для индийских работников и увеличить их количество.

Заместитель генерального директора "Сбербанка" Анатолий Попов заявил, что банк вместе с партнерами работает над решениями, которые должны упростить трудоустройство иностранных специалистов.

"Мы сотрудничаем с партнерами над разработкой решений, упрощающих процесс въезда потенциальных иностранных работников с необходимыми компетенциями", - сказал он во время Санкт-Петербургского международного экономического форума.

По словам Попова, индийские трудовые мигранты хорошо зарекомендовали себя на строительных объектах в разных странах мира, поэтому это направление имеет значительный потенциал для России.

Потребность в новых работниках, по прогнозам, будет только расти. Согласно данным Министерства труда РФ, к 2030 году строительному сектору страны понадобится еще около 789 тысяч рабочих.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение, которое упрощает трудоустройство индийцев в РФ. Тогда первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что страна готова принять "неограниченное количество" работников из Индии.

Кроме того, "Сбербанк" сообщил о намерении расширить свою деятельность на индийском рынке и увеличить количество собственных представительств в стране.

Напомним, в последнее время в украинском информационном пространстве активно распространялись антимигрантские месседжи и фейки о якобы массовом завозе иностранцев в Украину.

В Центре стратегических коммуникаций заявляли, что такая кампания имеет признаки российской информационной операции.

В то же время председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко отмечала, что российская пропаганда использует тему иностранных работников для манипуляций и разжигания общественного напряжения. По ее словам, никакой политики по замещению украинцев мигрантами государство не проводит.

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