Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія визнала українські дрони найбільшою загрозою економіці на Каспії

18:10 20.05.2026 Ср
2 хв
Російський парламент терміново ухвалив новий закон для захисту нафтових вишок
aimg Марія Науменко
Фото: морська нафтова платформа "Лукойлу" у Каспійському морі (Getty Images)

Верхня палата російського парламенту 20 травня схвалила закон, який дозволяє збивати українські та інші "ворожі" безпілотники над нафтогазовими платформами у російському секторі Каспійського моря.

У поясненні до документа російська сторона фактично визнала, що атаки дронів стали однією з найбільших загроз економічним інтересам РФ у Каспійському морі.

Йдеться, зокрема, про об’єкти російської компанії "Лукойл", яка видобуває нафту на родовищах Філановське та Корчагінське. За даними Reuters, ці платформи неодноразово ставали цілями атак українських безпілотників.

Фото: Каспійське море та район російських нафтових платформ, до яких від України понад 800 км (скриншот із NASA FIRMS)

"Прийняття відповідного федерального закону дозволить усунути правовий вакуум і вжити необхідних заходів для забезпечення антитерористичного захисту таких об'єктів, не зачіпаючи питань судноплавства та рибальства", - зазначено в документі.

На тлі війни Україна регулярно атакує російські енергетичні об’єкти, намагаючись послабити економіку РФ та скоротити ресурси, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Удари в Каспійському морі

Нагадаємо, 12 грудня 2025 року ССО України спільно з рухом "Черная искра" провели операцію у Каспійському морі, під час якої було уражено два російські судна зі зброєю та технікою, зокрема вантажне судно "Композитор Рахманинов".

У ніч на 19 грудня 2025 року українські дрони атакували російський корабель та платформу "Лукойлу" у Каспійському морі.

10 квітня 2026 року ЗСУ уразили дві російські бурові платформи у Каспії, які забезпечували паливом окупаційні війська. Тоді безпілотники подолали понад 1000 кілометрів.

Крім того, у ніч на 7 травня 2026 року українські Сили оборони атакували російські об’єкти у Каспійському регіоні. Під удар потрапили ракетний корабель "Каракурт" у Дагестані та бурові установки у Каспійському морі.

