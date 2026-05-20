Росія визнала українські дрони найбільшою загрозою економіці на Каспії

Верхня палата російського парламенту 20 травня схвалила закон, який дозволяє збивати українські та інші "ворожі" безпілотники над нафтогазовими платформами у російському секторі Каспійського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У поясненні до документа російська сторона фактично визнала, що атаки дронів стали однією з найбільших загроз економічним інтересам РФ у Каспійському морі.
Йдеться, зокрема, про об’єкти російської компанії "Лукойл", яка видобуває нафту на родовищах Філановське та Корчагінське. За даними Reuters, ці платформи неодноразово ставали цілями атак українських безпілотників.
"Прийняття відповідного федерального закону дозволить усунути правовий вакуум і вжити необхідних заходів для забезпечення антитерористичного захисту таких об'єктів, не зачіпаючи питань судноплавства та рибальства", - зазначено в документі.
На тлі війни Україна регулярно атакує російські енергетичні об’єкти, намагаючись послабити економіку РФ та скоротити ресурси, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.
Нагадаємо, 12 грудня 2025 року ССО України спільно з рухом "Черная искра" провели операцію у Каспійському морі, під час якої було уражено два російські судна зі зброєю та технікою, зокрема вантажне судно "Композитор Рахманинов".
У ніч на 19 грудня 2025 року українські дрони атакували російський корабель та платформу "Лукойлу" у Каспійському морі.
10 квітня 2026 року ЗСУ уразили дві російські бурові платформи у Каспії, які забезпечували паливом окупаційні війська. Тоді безпілотники подолали понад 1000 кілометрів.
Крім того, у ніч на 7 травня 2026 року українські Сили оборони атакували російські об’єкти у Каспійському регіоні. Під удар потрапили ракетний корабель "Каракурт" у Дагестані та бурові установки у Каспійському морі.