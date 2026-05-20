Россия признала украинские дроны самой большой угрозой экономике на Каспии

18:10 20.05.2026 Ср
Российский парламент срочно принял новый закон для защиты нефтяных вышек
aimg Мария Науменко
Фото: морская нефтяная платформа "Лукойла" в Каспийском море (Getty Images)

Верхняя палата российского парламента 20 мая одобрила закон, который позволяет сбивать украинские и другие "вражеские" беспилотники над нефтегазовыми платформами в российском секторе Каспийского моря.

В пояснении к документу российская сторона фактически признала, что атаки дронов стали одной из самых больших угроз экономическим интересам РФ в Каспийском море.

Речь идет, в частности, об объектах российской компании "Лукойл", которая добывает нефть на месторождениях Филановское и Корчагинское. По данным Reuters, эти платформы неоднократно становились целями атак украинских беспилотников.

Фото: Каспийское море и район российских нефтяных платформ, до которых от Украины более 800 км (скриншот из NASA FIRMS)

"Принятие соответствующего федерального закона позволит устранить правовой вакуум и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защиты таких объектов, не затрагивая вопросов судоходства и рыболовства", - указано в документе.

На фоне войны Украина регулярно атакует российские энергетические объекты, пытаясь ослабить экономику РФ и сократить ресурсы, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.

Удары в Каспийском море

Напомним, 12 декабря 2025 года ССО Украины совместно с движением "Черная искра" провели операцию в Каспийском море, во время которой были поражены два российских судна с оружием и техникой, в частности грузовое судно "Композитор Рахманинов".

В ночь на 19 декабря 2025 года украинские дроны атаковали российский корабль и платформу "Лукойла" в Каспийском море.

10 апреля 2026 года ВСУ поразили две российские буровые платформы в Каспии, которые обеспечивали топливом оккупационные войска. Тогда беспилотники преодолели более 1000 километров.

Кроме того, в ночь на 7 мая 2026 года украинские Силы обороны атаковали российские объекты в Каспийском регионе. Под удар попали ракетный корабль "Каракурт" в Дагестане и буровые установки в Каспийском море.

