Россия признала украинские дроны самой большой угрозой экономике на Каспии

В пояснении к документу российская сторона фактически признала, что атаки дронов стали одной из самых больших угроз экономическим интересам РФ в Каспийском море.

Речь идет, в частности, об объектах российской компании "Лукойл", которая добывает нефть на месторождениях Филановское и Корчагинское. По данным Reuters, эти платформы неоднократно становились целями атак украинских беспилотников.

Фото: Каспийское море и район российских нефтяных платформ, до которых от Украины более 800 км (скриншот из NASA FIRMS)

"Принятие соответствующего федерального закона позволит устранить правовой вакуум и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защиты таких объектов, не затрагивая вопросов судоходства и рыболовства", - указано в документе.

На фоне войны Украина регулярно атакует российские энергетические объекты, пытаясь ослабить экономику РФ и сократить ресурсы, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.

Удары в Каспийском море

Напомним, 12 декабря 2025 года ССО Украины совместно с движением "Черная искра" провели операцию в Каспийском море, во время которой были поражены два российских судна с оружием и техникой, в частности грузовое судно "Композитор Рахманинов".

В ночь на 19 декабря 2025 года украинские дроны атаковали российский корабль и платформу "Лукойла" в Каспийском море.