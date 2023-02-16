Росія війну не виграє, застосування ядерної зброї малоймовірне, - екс-посол США

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що вірогідність застосування Кремлем ядерної зброї близька до нуля і що Україна виграє у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гербста під час Kyiv Jewish Forum .

Він також вважає, що США, хоча й надають Україні адекватну допомогу, однак адміністрація президента Джо Байдена досі має побоювання щодо постачання Україні далекобійної зброї та авіації.

"Я вважаю підтримку України з боку Заходу і політику адміністрації Байдена адекватними. Вони заслуговують на похвалу за підтримку України, за санкції проти Росії і постачання озброєння для України. США надали величезну допомогу Україні - приблизно 50 мільярдів доларів на рік. Але на практиці, коли йдеться про надання більш сучасного озброєння, щоб Україна могла зупинити наступ Москви з меншими втратами, Білий Дім, як правило, був повільним і боязким. Білий Дім рухається в правильному напрямку, але повільно", - сказав Гербст.

За його даними, адміністрація Байден була трохи налякана через «велику кремлівською аферу» з погрозами застосування ядерної зброї.

"Звичайно, не можна ігнорувати російські ядерні погрози. Але будь-який раціональний і всебічний погляд на російські інтереси каже, що ймовірність того, що вони дійсно застосують ядерну зброю в Україні, хоч і не дорівнює нулю, але є дуже малою", - впевнений дипломат.

Гербст зазначив, що республіканське лідерство в Конгресі дуже сильне у питанні більш ширшої допомоги Україні, яка має включати ракети більшої дальності, а також винищувачі F-16, які "адміністрація Байдена досі боїться надсилати".

"Росія не виграє цю війну", - переконаний експосол США в Україні.

Він також зазначив, що 50 мільярдів доларів Україні від США, хоч здаються великою сумою, але це всього 6% американського оборонного бюджету.