Росія війну не виграє, застосування ядерної зброї малоймовірне, - екс-посол США
Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що вірогідність застосування Кремлем ядерної зброї близька до нуля і що Україна виграє у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гербста під час Kyiv Jewish Forum.
Він також вважає, що США, хоча й надають Україні адекватну допомогу, однак адміністрація президента Джо Байдена досі має побоювання щодо постачання Україні далекобійної зброї та авіації.
"Я вважаю підтримку України з боку Заходу і політику адміністрації Байдена адекватними. Вони заслуговують на похвалу за підтримку України, за санкції проти Росії і постачання озброєння для України. США надали величезну допомогу Україні - приблизно 50 мільярдів доларів на рік. Але на практиці, коли йдеться про надання більш сучасного озброєння, щоб Україна могла зупинити наступ Москви з меншими втратами, Білий Дім, як правило, був повільним і боязким. Білий Дім рухається в правильному напрямку, але повільно", - сказав Гербст.
За його даними, адміністрація Байден була трохи налякана через «велику кремлівською аферу» з погрозами застосування ядерної зброї.
"Звичайно, не можна ігнорувати російські ядерні погрози. Але будь-який раціональний і всебічний погляд на російські інтереси каже, що ймовірність того, що вони дійсно застосують ядерну зброю в Україні, хоч і не дорівнює нулю, але є дуже малою", - впевнений дипломат.
Гербст зазначив, що республіканське лідерство в Конгресі дуже сильне у питанні більш ширшої допомоги Україні, яка має включати ракети більшої дальності, а також винищувачі F-16, які "адміністрація Байдена досі боїться надсилати".
"Росія не виграє цю війну", - переконаний експосол США в Україні.
Він також зазначив, що 50 мільярдів доларів Україні від США, хоч здаються великою сумою, але це всього 6% американського оборонного бюджету.
Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.
У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час форуму заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі миру по Україні.
Глава МЗС Ізраїлю заявив, що країна розширить гуманітарну допомогу Україні.
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