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Россия войну не выиграет, применение ядерного оружия маловероятно, - экс-посол США

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Четверг 16 февраля 2023 21:07
Россия войну не выиграет, применение ядерного оружия маловероятно, - экс-посол США Фото: бывший посол США в Украине Джон Гербст (скрин из YouTube)
Автор: Юлия Бойко

Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Гербст заявил, что вероятность применения Кремлем ядерного оружия близка к нулю и что Украина выигрывает в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гербста во время Kyiv Jewish Forum.

Он также считает, что США, хотя и оказывают Украине адекватную помощь, однако у администрации президента Джо Байдена до сих пор есть опасения относительно поставки Украине дальнобойного оружия и авиации.

"Я считаю поддержку Украины со стороны Запада и политику администрации Байдена адекватными. Они заслуживают похвалы за поддержку Украины, за санкции против России и поставки вооружения для Украины. США оказали огромную помощь Украине - примерно 50 миллиардов долларов в год. Но на практике, когда речь идет о предоставлении более современного вооружения, чтобы Украина могла остановить наступление Москвы с меньшими потерями, Белый Дом, как правило, был медленным и робким. Белый Дом двигается в правильном направлении, но медленно", - сказал Хербст.

По его данным, администрация Байдена была немного напугана из-за «большой кремлевской аферы» с угрозами применения ядерного оружия.

"Конечно, нельзя игнорировать российские ядерные угрозы. Но любой рациональный и всесторонний взгляд на российские интересы говорит, что вероятность того, что они действительно применят ядерное оружие в Украине, хоть и не равна нулю, но очень мала", - уверен дипломат.

Гербст отметил, что республиканское лидерство в Конгрессе очень сильно в вопросе более широкой помощи Украине, которая должна включать ракеты большей дальности, а также истребители F-16, которые "администрация Байдена до сих пор боится отправлять".

"Россия не выиграет эту войну", - убежден экспосол США в Украине.

Он также отметил, что 50 миллиардов долларов Украине от США хотя кажутся большой суммой, но это всего 6% американского оборонного бюджета.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.

Глава МИД Израиля заявил, что страна расширит гуманитарную помощь Украине.

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