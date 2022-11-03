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Росія на війні проти України втратила у два рази більше літаків, ніж за 10 років в Афганістані

Фото: Росія на війні проти України втратила у два рази більше літаків, ніж за 10 років в Афганістані (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ЗСУ знищили удвічі більше російських літаків за час повномасштабної агресії Росії проти України, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" - написав він.

Зазначимо, що з 24 лютого Росія втратила у війні проти України більше 74 тисяч військових.

Окрім того, за 8 місяців повномасштабної агресії Росія втратила більше 1400 офіцерів.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяАфганистан