Россия на войне против Украины потеряла в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!" - написал он.

Отметим, что с 24 февраля Россия потеряла в войне против Украины более 74 тысяч военных.

Кроме того, за 8 месяцев полномасштабной агрессии Россия потеряла более 1400 офицеров.

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