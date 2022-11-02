За 8 місяців війни Росія втратила більше 1400 офіцерів
Станом на 1 листопада ЗСУ знищили 1402 російських офіцерів, серед них - 12 генералів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
"За даними дослідників ОSINT, в Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - заявляють в центрі.
Так, за цей час було ліквідовано:
- 12 генералів (один генерал армії, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанти, вісім генерал-майорів);
- 44 полковника;
- 98 підполковників;
- 193 майора;
- 279 капітанів;
- 471 старшй лейтенант;
- 235 лейтенантів;
- 72 інших рангів.
Раніше повідомлялось, що більшість офіцерів і сержантів-інструкторів, які мали навчати мобілізованих росіян, вбиті або поранені.
Також повідомлялось, що російські командири мають великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що у "мобіків" на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та непоодинокими є випадки вогневого ураження своїх же підрозділів.