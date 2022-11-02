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За 8 місяців війни Росія втратила більше 1400 офіцерів

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Україна, Середа 02 листопада 2022 22:46
За 8 місяців війни Росія втратила більше 1400 офіцерів Фото: Росія втратила на війні в Україні більше 1400 офіцерів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 1 листопада ЗСУ знищили 1402 російських офіцерів, серед них - 12 генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За даними дослідників ОSINT, в Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - заявляють в центрі.

Так, за цей час було ліквідовано:

  • 12 генералів (один генерал армії, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанти, вісім генерал-майорів);
  • 44 полковника;
  • 98 підполковників;
  • 193 майора;
  • 279 капітанів;
  • 471 старшй лейтенант;
  • 235 лейтенантів;
  • 72 інших рангів.

За 8 місяців війни Росія втратила більше 1400 офіцерів

Раніше повідомлялось, що більшість офіцерів і сержантів-інструкторів, які мали навчати мобілізованих росіян, вбиті або поранені.

Також повідомлялось, що російські командири мають великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що у "мобіків" на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та непоодинокими є випадки вогневого ураження своїх же підрозділів.

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