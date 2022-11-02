За 8 місяців війни Росія втратила більше 1400 офіцерів

Станом на 1 листопада ЗСУ знищили 1402 російських офіцерів, серед них - 12 генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ .

"За даними дослідників ОSINT, в Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - заявляють в центрі.

Так, за цей час було ліквідовано: