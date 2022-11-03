Втрати Росії у війні становлять 74 тисячі осіб, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 листопада (facebook.com/GeneralStaff.ua)
За даними на ранок четверга, 3 листопада, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 74 тисячі військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 74000 (+730);
- танків - 2734 (+20);
- бойових броньованих машин - 5552 (+27);
- артилерійських систем - 1755 (+22);
- РСЗВ - 390 (+3);
- засоби ППО - 198 (+0);
- літаків - 277 (+0);
- гелікоптерів - 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1442 (+4);
- крилаті ракети - 397 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4162 (+9);
- спеціальна техніка - 155 (+1).
Як повідомлялось, минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії на півдні виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніки окупантів.
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