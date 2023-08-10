Росія вивезла українських дітей на військові збори до Пензи

На тимчасово окупованих територіях України росіяни хочуть вивозти дітей на так звані військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними ЦНС, з 1 по 18 серпня у російській Пензі будуть проходити військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". На них окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.

Зокрема дітей звезли з населених пунктів:

Маріуполь;

Кіровське;

Єнакієве;

Горлівка;

Шахтарськ; Макіївка;

Донецьк.

У російських таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

Своїм діями Росія продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх України.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Росія викрадає українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

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