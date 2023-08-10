ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вивезла українських дітей на військові збори до Пензи

Новость на русском →
Четвер 10 серпня 2023 15:26
Росія вивезла українських дітей на військові збори до Пензи Фото: Росія вивозить дітей у табори до Пензи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На тимчасово окупованих територіях України росіяни хочуть вивозти дітей на так звані військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними ЦНС, з 1 по 18 серпня у російській Пензі будуть проходити військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". На них окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій.

Зокрема дітей звезли з населених пунктів:

  • Маріуполь;
  • Кіровське;
  • Єнакієве;
  • Горлівка;
  • Шахтарськ; Макіївка;
  • Донецьк.

У російських таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

Своїм діями Росія продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх України.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Росія викрадає українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Біженці
NEWS
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України