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Россия вывезла украинских детей на военные сборы в Пензу

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Четверг 10 августа 2023 15:26
Россия вывезла украинских детей на военные сборы в Пензу Фото: Россия вывозит детей в лагеря в Пензу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На временно оккупированных территориях Украины россияне хотят вывозить детей на так называемые военные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным ЦНС, с 1 по 18 августа в российской Пензе будут проходить военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". На них оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.

В частности, детей свезли из населенных пунктов:

  • Мариуполь;
  • Кировское;
  • Енакиево;
  • Горловка;
  • Шахтерск; Макеевка;
  • Донецк.

В российских лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.

Своими действиями Россия продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их до войны против Украины.

Депортация украинских детей

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Россия угоняет украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

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