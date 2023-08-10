Россия вывезла украинских детей на военные сборы в Пензу
На временно оккупированных территориях Украины россияне хотят вывозить детей на так называемые военные сборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.
По данным ЦНС, с 1 по 18 августа в российской Пензе будут проходить военно-патриотические собрания с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". На них оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий.
В частности, детей свезли из населенных пунктов:
- Мариуполь;
- Кировское;
- Енакиево;
- Горловка;
- Шахтерск; Макеевка;
- Донецк.
В российских лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.
Своими действиями Россия продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их до войны против Украины.
Депортация украинских детей
Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Россия угоняет украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.
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