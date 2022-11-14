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Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація вивезла з Білорусі ще 20 ракет для зенітних ракетних комплексів, щоб використати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зафіксувала, що 13 листопада до Білорусі прилетів черговий Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 приземлився на аеродром "Мачуліщі".

Зазначається, що після прибуття літак пробув на аеродромі 2 години 10 хвилин. Після цього він відлетів на аеродром "Міллерово" (Ростовська область, РФ).

Раніше повідомлялося, що за останні дні до "Мачулищ" з Росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

Так, учора у напрямку аеродрому "Мачулищи" помітили 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 - 20 ракет.

"Гаюн" зазначає, що ракети вивозять для подальшого постачання угруповань РФ на Луганському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.

Крім того, російський літак МіГ-31К провів тренувальні польоти з ракетою "Кинжал" у Білорусі.

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