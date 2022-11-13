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Російський літак МіГ провів тренувальні польоти з ракетою "Кинжал" у Білорусі, - "Гаюн"

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Білорусь, Неділя 13 листопада 2022 14:24
Російський літак МіГ провів тренувальні польоти з ракетою "Кинжал" у Білорусі, - "Гаюн" Фото: російський літак МіГ провів тренувальні польоти з ракетою "Кинжал" у Білорусі (wikipedia.og)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Літак МіГ-31К Повітряно-космічних сил РФ провів тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою "Кинжал" у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що МіГ-31К ВКС РФ з рег. номером RF-92339, який літав над Білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47 ", - сказано у повідомленні.

Російський літак МіГ провів тренувальні польоти з ракетою &quot;Кинжал&quot; у Білорусі, - &quot;Гаюн&quot;

Моніторингова група також вперше опублікувала фотографію, яка візуально підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 було переобладнано у модифікацію К (що може нести на собі "Кинжал"). До цього така інформація була лише про RF-92462.

Передбачається, що і 3-й МіГ-31К з номером RF-92333, що знаходиться в Мачулищах, також може нести ракету Х-47М2 "Кинжал".

Нагадаємо, 11 листопада в Білорусі приземлилися чотири військово-транспортні літаки РФ.

Також повідомлялося, що Росія, ймовірно, вивозить із Білорусі ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

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